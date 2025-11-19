Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Αναγκαστική αλλαγή ο Πιερό στην πρόκριση της Αϊτής, έγραψε ιστορία το Κουρασάο του Αντόνισε
Η Αϊτή και το Κουρασάο έγραψαν ιστορία, καθώς προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Η χώρα του Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ και πρώτη μετά το 1974, ενώ η εθνική του Τζέρεμι Αντόνισε της Κηφισιάς θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.
Η Αϊτή με βασικό τον υψηλόσωμο φορ του Δικεφάλου υπέταξε την Νικαράγουα με 2-0 και σε συνδυασμό με τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Ονδούρας με την Κόστα Ρίκα προκρίθηκε ως πρώτη στο 3ο Όμιλο των προκριματικών της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Ο Πιερό έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 32ο λεπτό και μένει να φανεί η κατάσταση του με την επιστροφή του στην Αθήνα.
1974 ✔️ 2026 ✔️November 19, 2025
Haiti are going back to the #FIFAWorldCup! 🇭🇹 pic.twitter.com/o5UvsFuHgO
Από την πλευρά του ο εξτρέμ της ομάδας των Βορείων Προαστίων πέρασε ως αλλαγή στο 69ο λεπτό του ντέρμπι κορυφής στην έδρα της Τζαμάικας, το οποίο έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) και συνεπώς το Κουρασάο προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ, καθώς τερμάτισε στην κορυφή του 2ου Ομίλου των προκριματικών.
Αξιοσημείωτο πως η χώρα του Τζέρεμι Αντόνισε έκανε ρεκόρ σε Μουντιάλ, καθώς είναι η μικρότερη που λαμβάνει μέρος στην ιστορία του Νο. 1 ποδοσφαιρικού τουρνουά του κόσμου, με πληθυσμό 155.000 κατοίκων!
An island dream! Curaçao qualify for their first-ever #FIFAWorldCup. 🇨🇼🤩#WeAre26 pic.twitter.com/QXsBTbNjzh— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2025
Ο Πιερό είναι ο δεύτερος «Μουντιαλικός» της ΑΕΚ μετά τον Ορμπελίν Πινέδα του Μεξικού, το οποίο συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Αντόνισε είναι επίσης ο δεύτερος ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς που θα συμμετάσχει στο μεγάλο «ραντεβού» της Αμερικής, καθώς σταθερό μέλος της εθνικής Εκουαδόρ είναι ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Μόιζες Ραμίρεζ.
Από την πλευρά του το Σουρινάμ του βασικού Ντένζελ Γιουμπιτάνα του Ατρομήτου (αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο) ηττήθηκε με 3-1 στο εκτός έδρας ματς με τη Γουατεμάλα, τερμάτισε στη 2η θέση του 1ου Ομίλου των προκριματικών και θα διεκδικήσει το εισιτήριο για το Μουντιάλ στα Διηπειρωτικά Play Offs, στα οποία συμμετέχουν έξι ομάδες και θα προκριθούν οι δύο.
Από κλήρωση που θα γίνει θα προκύψει εάν το Σουρινάμ θα αντιμετωπίσει στο πρώτο από τα δύο ματς που θα πρέπει να δώσει σε αυτήν τη διαδικασία τη Βολιβία ή τη Νέα Καληδονία. Από την πλευρά της η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό του συμπαίκτη του Γιουμπιτάνα στον Ατρόμητο, Σάμουελ Μουτουσαμί, επίσης θα συμμετάσχει στην ίδια διαδικασία μπαράζ αλλά λόγω υψηλού ranking θα χρειαστεί να δώσει μόνο ένα ματς. Όλα τα ματς θα γίνουν στο Μεξικό τον Μάρτιο του 2026.
🚨 FIFA Play-offs are Set!— Football Rankings (@FootRankings) November 19, 2025
✅ 🇨🇩 DR Congo into the Final
✅ 🇮🇶 Iraq into the Final
💥 Potential Semifinals:
🇧🇴 Bolivia vs
🇯🇲 Jamaica / 🇸🇷 Suriname
🇳🇨 New Caledonia vs
🇯🇲 Jamaica / 🇸🇷 Suriname
🗓️ Draw on Thursday at 13:00 CET
🏟️ All matches played in 🇲🇽 Mexico! pic.twitter.com/KmepD2HQ2r
Τα Διηπειρωτικά Play Offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026
- Σουρινάμ
- Βολιβία
- Νέα Καληδονία
- Τζαμάικα
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό *
- Ιράκ *
* Απευθείας στον τελικό των μπαράζ
