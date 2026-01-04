Η έξοδος της Τυνησίας από το Κόπα Άφρικα βοήθησε την Ελλάδα να ανέβει στο ranking της FIFA!

Η έξοδος της Τυνησίας από το Κόπα Άφρικα βοήθησε την Ελλάδα να ανέβει στο ranking της FIFA!

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Σκωτία - Ελλάδα

Ο χθεσινός αποκλεισμός της Τυνησίας από το Μάλι στο Κύπελλο εθνών Αφρικής βοήθησε την Ελλάδα να ανεβάσει την θέση της στο παγκόσμιο ranking της FIFA.

H Τυνησία αποκλείστηκε χθες (03/01) από την συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, χάνοντας στα πέναλτι από το Μάλι, που προκρίθηκε στους «8» του τουρνουά χωρίς να έχει καταγράψει καμία νίκη, παρα μόνο 4 ισοπαλίες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο αποκλεισμός αυτός έφερε πολλά προβλήματα για την αφρικανική χώρα, καθώς πέρα από το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής του συγκροτήματος, η ίδια η Τυνησία «βυθίστηκε» και στο ranking της FIFA, πέφτοντας από την 41η στην 46η θέση.

Αυτό ευνόησε πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές να φτιάξουν τον συντελεστή τους και μία από αυτές ήταν και η Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα η χώρα μας ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη ποδοσφαίρου και από την 46η έφτασε στην 45η θέση.

Φυσικά επειδή το τουρνουά είναι ακόμη σε εξέλιξη η θέσεις αυτές μπορεί να τροποποιηθούν με την Ελλάδα να έχει την δυνατότητα να ανέβει και άλλο στη κατάξη ή και να πέσει ελάχιστα, χωρίς να έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό από τον Νοέμβριο.

 

Για την ιστορία την μεγαλύτερη αύξηση στις θέσεις του ranking τις είχαν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Καμερούν που ανέβηκαν 9 ολόκληρες θέσεις, καταλαμβάνοντας την 47η και 48η αντίστοιχα.

Και οι δύο χώρες συνεχίζουν κανονικά στην φάση των «16» του θεσμού, με το Καμερούν να αγωνίζεται σήμερα εναντίον της Νότιας Αφρικής και το Κονγκό την Τρίτη (06/01) απέναντι στην Αλγερία. Και οι δύο χώρες έχουν δύσκολους, για τα δεδομένα του, αντιπάλους, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι πως θα αποκλειστούν και οι δύο από την συνέχεια της διοργάνωσης, κάτι που αν εν τέλει συμβεί θα είναι αρκετά ευνοϊκό για την Ελλάδα.

@Photo credits: eurokinissi
     

