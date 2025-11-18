Το Κουρασάο στοχεύει στη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με παίκτες που έχουν γεννηθεί αποκλειστικά στην... Ολλανδία!

Ένα μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής, το Κουρασάο, απέχει μόλις 90 λεπτά από το να γράψει ιστορία και να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χρησιμοποιώντας παίκτες γεννημένους αποκλειστικά στην Ολλανδία.

Το Κουρασάο είναι ένα μικρό νησί μόλις 150 χιλιάδων κατοίκων και βρίσκεται 37 μίλια ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και μαζί με την Αρούμπα, την Μποναίρ, τη Σάμπα, τον Άγιο Ευστάθιο και τον Άγιο Μαρτίνο, ήταν επί χρόνια μέρος των «Ολλανδικών Αντιλλών» μέχρι το 2010 για την ακρίβεια, όταν και έγινε η διάσπαση αυτού του γεωπολιτικού σχήματος. Πλεον αποτελεί αυτόνομη χώρα που όμως ανήκει διοικητικά στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Το μικρό αυτό έθνος λοιπόν, απέχει ενενήντα μόλις λεπτά από το να γράψει ιστορία και να προκριθεί όχι μόνο για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και να διεκδικήσει τον τίτλο του μικρότερου κράτους που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ «παίρνοντας» την πρωτοκαθεδρία απο την Ισλανδια των 300 χιλιάδων κατοίκων που συμμετείχε στο Παγκόσμιο του 2018.

Το μόνο που χρειάζεται το Κουρασάο είναι να μην ηττηθεί εκτός έδρας από τη Τζαμάικα τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) και θέλει να το κάνει αυτό με ιδιαίτερο τρόπο, μιας και όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολη είναι γεννημένοι αποκλειστικά επί ολλανδικού εδάφους.

Αυτό κατέστη δυνατό καθώς και οι 25 ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στα προκριματικά είναι γεννημένοι πριν από το 2010, όταν το Κουρασάο ήταν ακόμη μέρος της Ολλανδίας και ως εκ' τούτου πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να έχουν διπλό διαβατήριο. (Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους πολίτες του Κουρασάο, οι οποίοι μπορούν να έχουν ολλανδικό διαβατήριο και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

«Υπάρχουν πολλοί παίκτες που ονειρεύτηκαν να παίξουν μια μέρα για την Ολλανδία. Κάποιοι είναι ήδη 23, 24 ή 25 ετών και δεν σκέφτονται πλέον την εθνική ομάδα. Σε αυτούς έπρεπε να δώσουμε μια ευκαιρία και ευτυχώς αυτοί επέλεξαν το Κουρασάο», είχε δηλώσει ο Άντβοκατ, ο προπονητής του «Μπλε Κύματός», ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είναι γεννημένος στην Ολλανδία.

Μέχρι στιγμής πάντως το Κουρασάο τα έχει πάει εξαιρετικά στη προκριματική διαδικασία, καθώς είναι αήττητο σε 5 αγώνες, μετρώντας 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, συμπεριλαμβανομένης και της επικράτησης με 7-0 κόντρα στα Νησιά Βερμούδες.

Δυστυχώς στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Τζαμάικα οι παίκτες θα χρειαστεί να αγωνιστούν χωρίς τον προπονητή τους, καθώς ο πρώην τεχνικός των «Ορανιε» επέστρεψε εκτάκτως πίσω στο Άμστερνταμ το βράδυ της Δευτέρας (17/11), εξαιτίας ενός πολύ σημαντικού οικογενειακού θέματος.

«Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση να πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά εδώ, αλλά η οικογένεια είναι πιο σημαντική από το ποδόσφαιρο. Θα διατηρήσω στενή επαφή με το προπονητικό επιτελείο και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα παικτών», δήλωσε ο Άντβοκατ κατά την αποχώρηση του από το νησί.

Από την άλλη, ο Ρόναλντ Κούμαν, νυν ο προπονητής της Ολλανδίας, εξέφρασε την υποστήριξή του στον 73χρόνο τεχνικό λέγοντας ότι: «Είναι κρίμα που ο Ντικ πρέπει να φύγει για οικογενειακούς λόγους. Δεν ξέρω τι είναι, ελπίζω να μην είναι σοβαροί».