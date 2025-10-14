Μουντιάλ 2026: Σαν παραμύθι… που ίσως ξεχαστεί γρήγορα

Σαν παραμύθι μοιάζει η πρόκριση στο Μουντιάλ ομάδων που μέχρι πρότινος δεν τολμούσαν ούτε να ονειρευτούν. Ταυτόχρονα, όμως, πολλαπλασιάζει και τον κίνδυνο οι αγώνες με αυτές τις ομάδες να ξεχαστούν γρήγορα...

Το Μουντιάλ του 2026 υπόσχεται να φέρει τον ενθουσιασμό του ποδοσφαίρου σε χώρες που μέχρι πρότινος δεν τολμούσαν ούτε να ονειρευτούν συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ταυτόχρονα, όμως, πολλαπλασιάζει και τον αριθμό των αγώνων που θα ξεχαστούν λίγα μόλις λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης.

Ποιος θα ξεχάσει την εικόνα με τα μαύρα πολυτελή αυτοκίνητα παρκαρισμένα στο ταρτάν του γηπέδου, δώρα για τους διεθνείς του Ουζμπεκιστάν που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ! Στο Πράσινο Ακρωτήρι είχαν αργία, αφού η εθνική ομάδα έδινε τον κρισιμότερο αγώνα στην ιστορία της, κι έπειτα χιλιάδες ξεχύθηκαν στους δρόμους της Πράια για να γιορτάσουν μια απίθανη πρόκριση στα γήπεδα της Αμερικής. Η Ιορδανία θα είναι κι αυτή εκεί, στο μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου.

Το γεγονός ότι ακόμη και τα Νησιά Φερόε έχουν πλέον πιθανότητες να αγωνιστούν το επόμενο καλοκαίρι στο Μουντιάλ, είναι κάτι αληθινό, μεγάλο. Οι παίκτες της νησιωτικής χώρας στον Βόρειο Ατλαντικό το πέτυχαν μόνοι τους, με… εντυπωσιακές νίκες απέναντι στο Γιβραλτάρ (1-0 και 2-1), το Μαυροβούνιο (4-0) και την Τσεχία (2-1). Τώρα απομένει μια μικρή υπέρβαση στην Κροατία και… ποιος ξέρει; Θα ήταν ένα από εκείνα τα ποδοσφαιρικά παραμύθια που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να γράψει.

Κι όμως, μια ματιά στο παγκόσμιο σκηνικό των προκριματικών δείχνει ότι τα παραμύθια στο ποδόσφαιρο έχουν πια γίνει τόσο συχνά, όσο και οι αστυνομικές σειρές στο Netflix: δεν προλαβαίνεις να τα παρακολουθήσεις όλα. Πράσινο Ακρωτήρι! Ιορδανία! Ουζμπεκιστάν! Όλο και περισσότερες «πρωτάρες» ετοιμάζονται για την πρώτη τους συμμετοχή σε μεγάλο τουρνουά ή την έχουν ήδη εξασφαλίσει. Νέα Καληδονία; Σίγουρη η παρουσία στα Play-offs.

Και ποιος ξέρει, ίσως στο τέλος δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το… Κουρασάο. Όχι το λικέρ (υπέροχο λικέρ φτιαγμένο με αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού), αλλά την εθνική από το νησί της Καραϊβικής, που αυτή τη στιγμή προηγείται στον 2ο όμιλο της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Μπροστάρης ο κόουτς, Ντικ Άντβοκαατ.

72 αγώνες μόνο στη φάση των ομίλων. Και μετά; Ένας εξτρά νοκ-άουτ γύρος των «32» με αντίπαλο το Πράσινο Ακρωτήρι ή την Ιορδανία;

Ακόμα κι αν αυτή η συσσώρευση από θαύματα και εκπλήξεις δεν θα ήταν δυνατή χωρίς μερικές απρόσμενες νίκες στο χορτάρι, πίσω από όλα κρύβεται φυσικά η FIFA. Είναι η διεύρυνση του Μουντιάλ από 32 σε 48 ομάδες που άνοιξε τις πόρτες στους νεοφερμένους. Δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς τον ενθουσιασμό που βγάζει τώρα τον κόσμο στους δρόμους στο Αμμάν, την Τασκένδη, το Τόρσχαβν ή την Πράια. Το Παγκόσμιο Κύπελλο υπήρξε για τις περισσότερες χώρες του κόσμου ένα κλειστό κλαμπ, ένα είδος κάστας στο οποίο η εθνική τους ομάδα δεν τολμούσε καν να ονειρευτεί είσοδο. Από αυτή την άποψη, το φουσκωμένο αυτό τουρνουά τηρεί την υπόσχεσή του: μεταδίδει το πάθος του ποδοσφαίρου και σε μέρη που το γνώριζαν μόνο μέσω τηλεόρασης.

Όμως, όταν ξεκινήσει το τουρνουά, θα φανεί και το τίμημα αυτής της «παγκοσμιοποίησης». Ναι, 2.5 εβδομάδες με 72 αγώνες από τη Γουαδαλαχάρα μέχρι το Βανκούβερ, από το Σαν Φρανσίσκο μέχρι το Μαϊάμι και στο τέλος αυτής της μαραθώνιας φάσης θα έχουν αποκλειστεί μόλις 16 ομάδες. Μετά ακολουθεί ο νέος γύρος των «32». Σκεφτείτε κάποια ζευγάρια, Βραζιλία–Κουρασάο, Αργεντινή–Πράσινο Ακρωτήρι, Ιταλία–Ουζμπεκιστάν, Γερμανία–Νέα Καληδονία; Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ίσως κάποιοι να χαίρονται με το παραμύθι, αλλά ένα Μουντιάλ, του οποίου οι περισσότεροι αγώνες θα ξεχαστούν πριν καλά-καλά τελειώσουν, κινδυνεύει στο τέλος να διώξει περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι θα προσελκύσει. Και δεν αναφερόμαστε στις… καταιγίδες ή τις καιρικές συνθήκες. Αυτά θα τα δούμε αργότερα.

Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε τους πανηγυρισμούς στην Πράια, εκεί όπου το δεύτερο μικρότερο έθνος μετά την Ισλανδία εξασφάλισε την παρουσία του στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Ας χειροκροτήσουμε το Πράσινο Ακρωτήρι: μια συστάδα δέκα νησιών στ’ ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής, με πληθυσμό περίπου 525.000 κατοίκους - πρώην πορτογαλική αποικία μέχρι το 1975 - που κατάφερε κάτι σχεδόν απίστευτο. Η Πράια κήρυξε αργία, ενώ τα 15.000 «μαγικά χαρτάκια» για το ματς πωλούνταν μέχρι και σε βενζινάδικα και ζαχαροπλαστεία!