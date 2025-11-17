Ελλάδα: Πολωνική σφυρίχτρα για το ματς με τη Λευκορωσία
Η Εθνική Ελλάδος φιλοξενείται από τη Λευκορωσία για το φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026, με τις δύο ομάδες να είναι αδιάφορες βαθμολογικά καθώς μαθηματικά έχουν μείνει εκτός διοργάνωσης και θέλουν απλώς να ολοκληρώσουν θετικά τη διαδικασία.
Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές του ματς, με τον 33χρονος Πολωνό Ντάμιαν Σίλβεστρζακ να είναι αυτός που ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Ζαλάεγκερστσεγκ της Ουγγαρίας.
Μαζί του θα είναι οι συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς ως βοηθοί, 4ος ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς και στο VAR οι Πιότρι Λάσικ, Πάβελ Μάλετς.
