Ο Βλαχοδήμος στο 79' αρνήθηκε το 3-3 στον ΜακΤόμινεϊ.

Απίθανο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 79' η Σκωτία έφτασε μία ανάσα από το 3-3 κόντρα στην Εθνική.

Σε σέντρα του Γκάνον-Ντόουκ από δεξιά ο ΜακΤόμινεϊ στην καρδιά της άμυνας έκανε το σουτ με τη μία και ο Βλαχοδήμος απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ.

Δείτε τη φάση