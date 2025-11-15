Ελλάδα - Σκωτία: Τρομερός Βλαχοδήμος είπε όχι στον ΜακΤόμινεϊ για το 3-3

Γιώργος Σακελλαρίου
Ελλάδα - Σκωτία, Βλαχοδήμος

Ο Βλαχοδήμος στο 79' αρνήθηκε το 3-3 στον ΜακΤόμινεϊ.

Απίθανο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 79' η Σκωτία έφτασε μία ανάσα από το 3-3 κόντρα στην Εθνική.

Σε σέντρα του Γκάνον-Ντόουκ από δεξιά ο ΜακΤόμινεϊ στην καρδιά της άμυνας έκανε το σουτ με τη μία και ο Βλαχοδήμος απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ.

Ελλάδα - Σκωτία, Τζόλης

