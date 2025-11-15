Ελλάδα - Σκωτία: Τρομερός Βλαχοδήμος είπε όχι στον ΜακΤόμινεϊ για το 3-3
Ο Βλαχοδήμος στο 79' αρνήθηκε το 3-3 στον ΜακΤόμινεϊ.
Απίθανο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Στο 79' η Σκωτία έφτασε μία ανάσα από το 3-3 κόντρα στην Εθνική.
Σε σέντρα του Γκάνον-Ντόουκ από δεξιά ο ΜακΤόμινεϊ στην καρδιά της άμυνας έκανε το σουτ με τη μία και ο Βλαχοδήμος απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME
