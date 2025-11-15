Ελλάδα - Σκωτία: Φοβερή απόκρουση του Βλαχοδήμου στο τετ α τετ με τον Γκάνον-Ντόουκ
Ο Βλαχοδήμος στις καθυστερήσεις κράτησε το 1-0 για την Ελλάδα.
Η Σκωτία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είχε τρεις τεράστιες ευκαιρίες για το 1-1 εναντίον της Εθνικής.
Μετά το δοκάρι του ΜακΤόμινεϊ και την κεφαλιά του Άνταμς που έφυγε άουτ, στο 45'+4' ο Γκάνον-Ντόουκ βγήκε τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε εκπληκτικά με το πόδι.
Δείτε την απόκρουση του Βλαχοδήμου
@Photo credits: eurokinissi, Στέλιος Στεφάνου
