Ο Βλαχοδήμος στις καθυστερήσεις κράτησε το 1-0 για την Ελλάδα.

Η Σκωτία στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είχε τρεις τεράστιες ευκαιρίες για το 1-1 εναντίον της Εθνικής.

Μετά το δοκάρι του ΜακΤόμινεϊ και την κεφαλιά του Άνταμς που έφυγε άουτ, στο 45'+4' ο Γκάνον-Ντόουκ βγήκε τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε εκπληκτικά με το πόδι.

Δείτε την απόκρουση του Βλαχοδήμου