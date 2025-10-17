Εθνική Ελλάδος: Οι διεθνείς μας στο πλευρό της μικρής Καλλιόπης
Η Εθνική Ελλάδος είναι έμπρακτα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, με μερικά από τα βασικά μέλη της να κοινοποιούν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram ανάρτηση για βοήθεια στη μικρή Καλλιόπη, που διαγνώσθηκε με όγκο στον εγκέφαλο.
Μεταξύ αυτών, ο Παναγιώτης Ρέτσος, Ντίνος Μαυροπάνος, Κώστας Τσιμίκας και Χρήστος Τζόλης μοιράστηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας της οικογένειας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους το κοινό θα μπορέσει να συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια.
Οι αναρτήσεις των διεθνών μας
