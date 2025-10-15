Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να καθορίσει ποιες πόλεις είναι ασφαλείς για το Παγκόσμιο Κύπελλο, διεμήνυσε η FIFA στο Sky News

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Βοστώνη με ακύρωση των παιχνιδιών που έχουν προγραμματιστεί εκεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εννέα μήνες πριν την έναρξη του τουρνουά. Μάλιστα, δήλωσε ότι θα μπορούσε να τηλεφωνήσει στον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και εκείνος θα έκανε ό,τι του πρότεινε. Πηγή της FIFA στο Sky News μετέφερε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πράγματι έχει το δικαίωμα να καθορίσει εάν οι πόλεις είναι ασφαλείς για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την απειλή του Τραμπ να αφαιρέσει την ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης από τη διοργάνωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενέτεινε την κριτική του για την εγκληματικότητα στις πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο ότι προηγουμένως είχε αναφέρει πως η Καλιφόρνια θα μπορούσε να χάσει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου την επόμενη χρονιά, αλλά και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.



Η FIFA δεν σχολίασε άμεσα το ενδεχόμενο αλλαγής κάποιου από τα 11 αμερικανικά γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πόλη της Βοστώνης δεν θα φιλοξενήσει αγώνες, αλλά το γήπεδο των New England Patriots του NFL, που βρίσκεται στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης -περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά - θα χρησιμοποιηθεί από τη FIFA για επτά παιχνίδια.