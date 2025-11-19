Ο Ποτσετίνο «ξέσπασε» κατά των δημοσιογράφων: «Φτάνει πια, αυτό είναι ασέβεια»

Ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, τα «έβαλε» με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου μετά την επιβλητική νίκη της ομάδας του με 5-1 επί της Ουρουγουάης.

ΟΙ ΗΠΑ υποδέχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) στη Τάμπα της Φλόριντα την Ουρουγουάη στα πλαίσια μιας φιλικής αναμέτρησης ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-1, έχοντας μάλιστα πολλές απουσίες

Πιο συγκεκριμένα ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δεν είχε στη διάθεσή του βασικούς παίκτες όπως ο Κρίστιαν Πούλισιτς, ο Τάιλερ Άνταμς και ο Γουέστον ΜακΚένι σε αυτή που ήταν η μεγαλύτερη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ομάδας εκτός CONCACAF (της Ομοσπονδίας της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής) από το 2012 και μετά.

Από τότε που ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Αργεντίνος τεχνικός αναγκάζεται συχνά να δουλέψει χωρίς τους καλύτερους παίκτες του, ιδίως στο CONCACAF Gold Cup, όταν ο αρχηγός της ομάδας Κρίστιαν Πούλισιτς επέλεξε να μην συμμετάσχει στο τουρνουά.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα παρατάξει μια αναπληρωματική ομάδα εναντίον της Ουρουγουάης πρίν από τον αγώνα, ο Ποτσετίνο απάντησε στους δημοσιογράφους: «Δεν θέλω να είμαι αρνητικός, αλλά μισώ αυτό το "χωρίς βασικούς παίκτες". Τι σημαίνει αυτό; Παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η εθνική ομάδα. Όλοι πρέπει να παίζουν και κάθε παιχνίδι μετράει».

Όταν ρωτήθηκε γι' αυτό για δεύτερη φορά μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο 53χρονος προπονητής έχασε τη ψυχραιμία του και απείλησε να τερματίσει τη συνέντευξη Τύπου. «Αρκετά πια με αυτή τη νοοτροπία... Μισώ να μιλάω έτσι. Είναι ασέβεια. Είναι ασέβεια επειδή πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία όλων των παικτών που συμμετείχαν σήμερα. Πρέπει να πάω στα αποδυτήρια, να επιστρέψω και να συνεχίσω τη συνέντευξη Τύπου γιατί είναι σαν να χάσαμε 0-5 και όχι να κερδίσαμε 5-1», πρόσθεσε ο φανερά εκνευρισμένος.

Η ομάδα του Ποτσετίνο παραμένει αήττητη στους τελευταίους πέντε αγώνες της, οι οποίοι ήταν όλοι εναντίον ομάδων που έχουν επίσης προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Αυτό που πραγματικά εκτιμώ από την ομάδα και όλο το προσωπικό είναι ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουμε να συνδεόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να προκαλέσουμε τις μεγάλες ομάδες... Αρχίζουμε να νιώθουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο και τον ενθουσιασμό».