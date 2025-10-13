Εθνική ομάδα: Το τετ α τετ Γκαγκάτση - Γιοβάνοβιτς που κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει θέμα παραίτησης

Η συζήτηση των Γκαγκάτση και Γιοβάνοβιτς στα αποδυτήρια μετά το Δανία - Ελλάδα ανέδειξε τα νεότερα για τον έμπειρο κόουτς.

Οι Γκαγκάτσης και Γιοβάνοβιτς ξέχωρα από τις δηλώσεις τους είχαν και κατ' ιδίαν συνάντηση μετά το Δανία - Ελλάδα. Μέσα από αυτό το τετ α τετ έγινε ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης του έμπειρου τεχνικού και φυσικά ούτε αποχώρησής του. Άλλωστε ο πρόεδρος της ΕΠΟ στις δηλώσεις του ήταν κατηγορηματικός για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Δεδομένα αυτή την στιγμή στις τάξεις της ομάδας υπάρχει πίκρα για τον αποκλεισμό και το... όνειρο του Μουντιάλ που έμεινε όνειρο, αλλά σε καμία περίπτωση η προσπάθεια δεν σταματάει. Απαντες ομολογούν πως η Εθνική ομάδα έχει μια σπουδαία φουρνιά, που μπορεί να δηλώσει παρών σε μελλοντική μεγάλη διοργάνωση και στην Ομοσπονδία θεωρούν ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Το όλο κλίμα έγινε πιο σαφές μετά από αυτό το τετ α τετ.