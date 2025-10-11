Εθνική Ελλάδας: Το σχόλιο του Γιάννη Σαπουντζάκη από το «Parken» για τον τελικό με τη Δανία
Η Ελλάδα είναι έτοιμη για τον πρώτο από τους τρεις «must win» τελικούς, ώστε να μη «σβήσει» το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο του Ομίλου Δανία, στο «Parken».
O απεσταλμένος του Gazzetta στην Κοπεγχάγη, Γιάννης Σαπουντζάκης, στο σχόλιο του ενόψει του μεγάλου ματς αναφέρθηκε στο... απαγορευτικό σενάριο να μη πάρουν το «διπλό» οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ στάθηκε και στην αισιοδοξία που υπάρχει παρά την κακή εμφάνιση στον αγώνα με τους Δανούς στο Φάληρο.
🇬🇷🙌 Το σχόλιο του Γιάννη Σαπουντζάκη ενόψει της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Δανία #hellas pic.twitter.com/5iMKdQIz5y— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.