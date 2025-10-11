Το σχόλιο του Γιάννη Σαπουντζάκη ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Δανία (12/10, 21:45). Αποστολή στην Κοπεγχάγη: Γιάννης Σαπουντζάκης

Η Ελλάδα είναι έτοιμη για τον πρώτο από τους τρεις «must win» τελικούς, ώστε να μη «σβήσει» το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο του Ομίλου Δανία, στο «Parken».

O απεσταλμένος του Gazzetta στην Κοπεγχάγη, Γιάννης Σαπουντζάκης, στο σχόλιο του ενόψει του μεγάλου ματς αναφέρθηκε στο... απαγορευτικό σενάριο να μη πάρουν το «διπλό» οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ στάθηκε και στην αισιοδοξία που υπάρχει παρά την κακή εμφάνιση στον αγώνα με τους Δανούς στο Φάληρο.