Ταουσιάνης για τη νίκη κόντρα στην Γερμανία: «Παλέψαμε με σθένος και ομοψυχία απέναντι σε δύσκολες πνευματικά καταστάσεις»

Ο Γιάννης Ταουσιάνης μίλησε για την μεγάλη επικράτηση της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στην Γερμανία και εξήρε το σθένος και την ομοψυχία που έδειξε η ομάδα του.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης μίλησε για την τρομερή νίκη που πέτυχε η ομάδα του εκτός έδρας με 3-2 στην έδρα της Γερμανίας τονίζοντας πως είναι όλοι πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα και ευχαριστημένοι για την εικόνα της ομάδας.

Ο ίδιος εξήρε το σθένος και την ομοψυχία με την οποία αντιμετώπισε η ομάδα του τις δύσκολες καταστάσεις που υπήρξαν στο παιχνίδι ενώ επεσήμανε πως το σημαντικό είναι πως οι παίκτες του έδειξαν πως μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ενάντια σε τέτοιους αντιπάλους με δημιουργικό και συνδυαστικό παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του στην ΕΠΟ

«Αρχικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για αυτή τη μεγάλη νίκη. Ανταποκρίθηκαν με σπουδαίο τρόπο στις απαιτήσεις που είχε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε ένα πολύ καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο όπου μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού μας και το πλάνο στο οποίο είχαμε προετοιμαστεί καταφέραμε να προηγηθούμε με δύο γκολ απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.



Στο δεύτερο ημίχρονο η Γερμανία μάς πίεσε, μάς ισοφάρισε και υπήρχαν διαστήματα που υποφέραμε, αλλά υποφέραμε όλοι μαζί. Αγωνιστήκαμε με σθένος και με ομοψυχία, απέναντι σε δύσκολες πνευματικά καταστάσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία σε μια από τις στιγμές που είχαμε και εμείς στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε το νικητήριο γκολ.



Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι, αφενός γιατί δείξαμε ότι απέναντι και σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με δημιουργικό και συνδυαστικό παιχνίδι και αφετέρου για το ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά ξεπερνάμε τα όρια μας σε ψυχική και πνευματική κατάθεση, ώστε να φύγουμε με αποτέλεσμα από το γήπεδο. Το πρώτο βήμα της αποστολής μας στέφθηκε με επιτυχία, έχουμε το δεύτερο βήμα σε τρεις μέρες στη Λετονία όπου έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με την ίδια αποφασιστικότητα για την νίκη».