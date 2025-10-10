Ελλάδα: Ήταν πέναλτι στον Ιωαννίδη στο 90' με το σκορ στο 2-1; Το βίντεο με τη φάση που έχει σηκώσει συζήτηση (poll)
Δύσκολα έγιναν τα πράγματα για την Εθνική Ελλάδος καθώς η ήττα από την Σκωτία στη Γλασκώβη (3-1) την απομάκρυνε περισσότερο από τις δύο πρώτες θέσεις και πλέον πρέπει να κάνει ένα ποδοσφαιρικό... θαύμα ακόμα και για τη 2η θέση.
Παρότι η χώρα μας προηγήθηκε με τον Τσιμίκα, είδε τους γηπεδούχους να ανατρέπουν στο σκορ και να επικρατούν με 3-1 στο φινάλε. Ωστόσο, αρκετή συζήτηση σήκωσε μία φάση με τον Φώτη Ιωαννίδη στο 90ο λεπτό και με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Σκωτσέζων.
Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας πήρε την μπάλα στην περιοχή και στη μονομαχία που είχε με τον αντίπαλο αμυντικό έπεσε στο έδαφος, με τους πάντες να ζητούν πέναλτι. Ο διαιτητής δεν γύρισε τη φάση πίσω και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν και τρίτο γκολ μετά το λάθος του Τζολάκη στο 90+3'.
Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός έλεγε πως του έγινε πέναλτι και μετά το παιχνίδι ενώ είχε και πρησμένο πόδι όπως ενημερωθήκατε στο Gazzetta.
Δείτε τη φάση:
Εσείς, τι πιστεύετε; Ήταν πέναλτι ή όχι πάνω στον Ιωαννίδη;
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Σκωτία - Ελλάδα: Το βίντεο του Gazzetta με τους Έλληνες διεθνείς να παρηγορούν τον Τζολάκη
- Η γερμανική «μηχανή» του Ντι Σάλβο: Η φιναλίστ του EURO U21 στον δρόμο της Εθνικής Ελπίδων (vid)
- Ο προπονητής της Σκωτίας παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Ελλάδας: «Κερδίσαμε το παιχνίδι παρότι δεν ήμασταν οι καλύτεροι σήμερα»