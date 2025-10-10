Η Εθνική Ελλάδος έφυγε με άδεια τα χέρια από τη Γλασκώβη μετά την ήττα από την Σκωτία (3-1) ωστόσο έχει σηκώσει αρκετή συζήτηση ένα μαρκάρισμα του Φώτη Ιωαννίδη στην περιοχή στο 90' όπου οι Έλληνες ζήτησαν πέναλτι.

Δύσκολα έγιναν τα πράγματα για την Εθνική Ελλάδος καθώς η ήττα από την Σκωτία στη Γλασκώβη (3-1) την απομάκρυνε περισσότερο από τις δύο πρώτες θέσεις και πλέον πρέπει να κάνει ένα ποδοσφαιρικό... θαύμα ακόμα και για τη 2η θέση.

Παρότι η χώρα μας προηγήθηκε με τον Τσιμίκα, είδε τους γηπεδούχους να ανατρέπουν στο σκορ και να επικρατούν με 3-1 στο φινάλε. Ωστόσο, αρκετή συζήτηση σήκωσε μία φάση με τον Φώτη Ιωαννίδη στο 90ο λεπτό και με το σκορ στο 2-1 υπέρ των Σκωτσέζων.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας πήρε την μπάλα στην περιοχή και στη μονομαχία που είχε με τον αντίπαλο αμυντικό έπεσε στο έδαφος, με τους πάντες να ζητούν πέναλτι. Ο διαιτητής δεν γύρισε τη φάση πίσω και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν και τρίτο γκολ μετά το λάθος του Τζολάκη στο 90+3'.

Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός έλεγε πως του έγινε πέναλτι και μετά το παιχνίδι ενώ είχε και πρησμένο πόδι όπως ενημερωθήκατε στο Gazzetta .

Δείτε τη φάση:

Εσείς, τι πιστεύετε; Ήταν πέναλτι ή όχι πάνω στον Ιωαννίδη;

Loading...