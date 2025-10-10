Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη στην κάμερα του Alpha μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Σκωτία στη Γλασκώβη, με ανατροπή.

«Σκληρή» ήττα για την Ελλάδα. Η Εθνική ήταν ανώτερη από τη Σκωτία, προηγήθηκε στο σκορ, όμως τελικά ηττήθηκε με 3-1 και έμεινε πίσω στη «μάχη» της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε στην κάμερα του Alpha και στάθηκε στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη

«Σίγουρα είμαι πολύ απογοητευμένος, όπως πήγε ο αγώνας σήμερα. Είχαμε πολύ καλά εξήντα λεπτά, δεν δεχθήκαμε κάποια μεγάλη φάση από τον αντίπαλο, σκοράραμε και κατευθείαν μετά, δεχτήκαμε το γκολ.

Μετά το 1-1, ο αντίπαλος είχε περισσότερη ενέργεια και διάθεση να επιτεθεί και με δύο στημένα έβαλε δύο γκολ. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες στο ποδόσφαιρο που κρίνουν το αποτέλεσμα».

Για το αν θα καταφέρει να αντιδράσει η Εθνική: «Αυτό θα φανεί στο ματς της Κυριακής. Πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα, να κάνουμε τη σωστή ανάλυση κι σε αυτό και στο προηγούμενο παιχνίδι. Κοιτάμε κάθε αγώνα διαφορετικά, τώρα είναι το ματς με τη Δανία, πρέπει να δώσουμε όλοι το 100% μέσα στο γήπεδο και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».