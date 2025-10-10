Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση Σκωτία - Ελλάδα 3-1.

Η Εθνική για 62' ήταν εξαιρετική.

Έπαιξε με υπομονή, είχε την κατοχή 62%-38% υπέρ και 15 τελικές έναντι 7 των Σκωτσέζων. Στο 62' η Ελλάδα βρήκε και το 1-0 με το πρώτο γκολ του Τσιμίκα με το εθνόσημο, αλλά στη συνέχεια πήγαν όλα ανάποδα. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 64' με τον Κρίστι σε στατική φάση κι αυτό επηρέασε ψυχολογικά την Εθνική.

Στο 80' σε νέα στατική φάση ο Φέργκιουσον έκανε το 2-1 και στο 93' από τραγικό λάθος του Τζολάκη, ο Ντάικς διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Δείτε τα highlights του αγώνα