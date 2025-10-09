Σκωτία – Ελλάδα: Ο Κρίστι ισοφαρίζει δύο λεπτά μετά το γκολ του Τσιμίκα (vid)
Πριν καν προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παικτών της Εθνικής μας και η Σκωτία στο 64' κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Κρίστι.
Μόλις δύο λεπτά μετά το 0-1 για την Εθνική με τον Κώστα Τσιμίκα, η Σκωτία κατάφερε να ισοφαρίσει. Συγκεκριμένα στο 64' ο Κρίστι εκτέλεσε το κόρνερ και έκανε κίνηση προς την περιοχή, από την απομάκρυνση του Μαυροπάνου η μπάλα έφτασε στον Κρίστι, ο οποίο πλάσαρε τον Τζολάκη για το 1-1. Ένα γκολ που μέτρησε μετά από εξέταση του VAR όπου και φάνηκε πως δεν υπήρξε κάποια παράβαση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.