Πριν καν προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των παικτών της Εθνικής μας και η Σκωτία στο 64' κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Κρίστι.

Μόλις δύο λεπτά μετά το 0-1 για την Εθνική με τον Κώστα Τσιμίκα, η Σκωτία κατάφερε να ισοφαρίσει. Συγκεκριμένα στο 64' ο Κρίστι εκτέλεσε το κόρνερ και έκανε κίνηση προς την περιοχή, από την απομάκρυνση του Μαυροπάνου η μπάλα έφτασε στον Κρίστι, ο οποίο πλάσαρε τον Τζολάκη για το 1-1. Ένα γκολ που μέτρησε μετά από εξέταση του VAR όπου και φάνηκε πως δεν υπήρξε κάποια παράβαση.