Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τις εκπομπές του Gazzetta αλλά και την ώρα μετάδοσης της αναμέτρησης της Εθνικής με τη Σκωτία.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (9/10) με τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 να συνεχίζονται και τη Euroleague να επιστρέφει για την 3η αγωνιστική.

Πριν τα ματς, στις 14:00 οι Galacticos αναλύουν μέσα από το Youtube του Gazzetta όλα τα τελευταία νέα πριν την αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με τη Σκωτία. Ο Κώστας Ψάρρας, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο, μαζί τους από τη Θεσσαλονίκη ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη αντίστοιχα.

Λίγο αργότερα, στις 16:15, ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet για όλα τα νέα πριν από την έναρξη των παιχνιδιών της Euroleague, μαζί με τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη, Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Χριστίνα Κατσαμούρη.

Από τις σημερινές αναμετρήσεις ξεχωρίζει το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται από χθες στη Γλασκώβη κι έχει ως απόλυτο στόχο να πάρει το τρίποντο, αφήνοντας πίσω το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Δανία. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, σε απευθείας μετάδοση από τον Alpha.

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπασκόνια στις 21:30 (Nova Sports 4), την ίδια ώρα το Αρμάνι-Μονακό (Cosmote Sport 6) και αργότερα (22:00), η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν (Nova Sports 5).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας