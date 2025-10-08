Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έκανε με επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης της Εθνικής μας το βράδυ της Τετάρτης. ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Καλά τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην προπόνηση της Τετάρτης για την Ελλάδα . Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε το πιο μεγάλο κομμάτι της προπόνησης της Εθνικής μας το βράδυ της Τετάρτης και αυτό σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί - εάν χρειαστεί - ως αλλαγή για τον αγώνα της Πέμπτης. Η κατάστασή του είναι αισθητά βελτιωμένη ωστόσο ο κόουτς Γιοβάνοβιτς θα δει όλα τα δεδομένα πριν το Σκωτία - Ελλάδα και φυσικά θα υπολογίσει και το ότι ακολουθεί και το Δανία - Ελλάδα. Το σενάριο που μπορεί να προχωρήσει είναι να έρθει από τον πάγκο ο Καρέτσας.