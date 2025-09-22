Πώς το Ισραήλ σκοπεύει να αποτρέψει τον αποκλεισμό του από την UEFA και ποιους «δείχνει» ως υπαίτιους που άνοιξε αυτή η συζήτηση.

Η UEFA εξετάζει πλέον σοβαρά το να απαγορεύσει τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ισραήλ και των συλλόγων της χώρας σε όλες τις διοργανώσεις της. Η επικύρωση ή η απόρριψη αυτής της πρότασης θα γίνει στην ψηφοφορία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (23/9).

Μετά την είδηση αυτή, τα ισραηλινά Μέσα αναλύουν τους λόγους που οδήγησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η ψηφοφορία και κάνουν σαφές ότι οι αρμόδιοι ήδη εργάζονται ώστε να αποτραπεί το ban σε βάρος τους.

Πιο συγκεκριμένα, το «Times of Israel», αναφέρει πως το Κατάρ ήταν αυτό που άσκησε πίεση στην UEFA ώστε να ανοίξει τη σχετική ψηφοφορία, έχοντας άμεση επιρροή στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι από τις 20 χώρες που θα έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο τρεις θα στηρίξουν το Ισραήλ, επομένως εάν γίνει η συνεδρίαση, είναι σχεδόν τελειωμένη η υπόθεση.

Στόχος τους είναι επομένως να μην πραγματοποιηθεί καν η σχετική ψηφοφορία, με την εφημερίδα «Israel Hayom» να αναφέρει πως στρατολογήθηκαν σύμμαχοι και... φίλοι της χώρας στον αθλητικό και διπλωματικό κόσμο για να πετύχουν αυτόν τον σκοπό.