Βιαστικοί ως Έλληνες…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την καθαρή ήττα της Εθνικής από την καλύτερη Δανία που χαρακτηρίστηκε από κακή προετοιμασία, και λάθη υπερεκτίμησης δυνατοτήτων, από ένα γκρουπ που όπως όλη η χώρα βιάζεται να φθάσει στο στόχο.

Δεν το ξέρουμε το… βήμα-βήμα! Θέλουμε να φθάσουμε στον στόχο μέσα από άλματα! Βιαζόμαστε πολύ γι’ αυτό και την απόσταση μεταξύ ενθουσιασμού και απογοήτευσης την έχουμε μικρύνει πάρα πολύ!

Πριν τον τελικό με τη Γεωργία τον Μάρτιο του 2024, βάλαμε πέντε γκολ στο Καζακστάν! Μετά δεν τα καταφέραμε… Ό τι χειρότερο για την Ελλάδα ήταν και το 5-1 με την Λευκορωσία ενόψει του αγώνα με τη Δανία! Την… είδαμε! Υπερεκτιμήσαμε πάάάρα πολύ τις δυνατότητές μας ως μία νέα ομάδα, ειδικά όταν έχει να δώσει ένα τόσο κρίσιμο ματς απέναντι στους μπαρουτοκαπνισμένους Δανούς! Ένα σύνολο που έκανε τα βασικά (ειδικά στο κέντρο) πάρα πολύ καλά. Αυτό έφθανε για να μας κερδίσουν καθαρά με το δίκαιο 3-0.

«Ίσως και εγώ να έκανα λάθος στην προετοιμασία του αγώνα…» είπε ο Γιοβάνοβιτς στο τέλος κι αυτή η παραδοχή από τον συγκεκριμένο προπονητή, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία τυπική δικαιολογία που λέγεται για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ουσία είχε η τοποθέτηση Γιοβάνοβιτς, αφού ο περίγυρος μπορεί να πιστεύει ότι η νέα εθνική ομάδα έχει φθάσει σε επίπεδο την… Αργεντινή, εκείνος όμως τους παίκτες του έπρεπε να τους έχει προετοιμάσει πάνω στην απόλυτα ρεαλιστική βάση του ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο πιο πιθανός τρόπος να κερδίσουμε μία καλύτερη και πιο έμπειρη ομάδα.

Βγήκαμε στο γήπεδο και στα πρώτα 10-15 λεπτά οι Δανοί με το passing game τους, τις κινήσεις χωρίς την μπάλα, μαζί και με τις κερδισμένες μονομαχίες, κέρδισαν πρώτα το μυαλό των διεθνών! Πανικός! Μαζί κέρδισαν και το γήπεδο που δεν μπορούσε να μπει στην εξίσωση! Κάπου εκεί όλοι (μα όλοι όμως…) οι διεθνείς επιχειρούσαν το δύσκολο! Δεν είχε πάρει κανείς το μήνυμα! Ένα απίθανο πράγμα να μην μπορούν να διαβάσουν την κατάσταση και να επιχειρούν συνέχεια και συνέχεια να τρυπήσουν ένα τοίχος από… μέσα! Ούτε από πλάγια, ούτε από πάνω, ούτε από δίπλα με υπομονή. Την «είδαν» όλοι ανεξαιρέτως παίκτες παγκοσμίου επιπέδου πριν καν πάμε στο μουντιάλ! Το απίστευτο ήταν ότι τα λάθη… άνεσης και υπερεκτίμησης δυνατοτήτων εκεί στον άξονα και στο κέντρο, ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από το 0-1. Κι όμως δεν το αντιλήφθηκαν! Μέχρι που εκεί στο 32 έγιναν όλα μα όλα έγιναν στραβά. Ήταν ο ορισμός του… «το γκολ μύριζε». Όχι μέσα στην ομάδα όμως! Μετέπειτα οι Δανοί που είχαν πάρει τα πάνω τους και δεν είχαν κάτι να φοβηθούν από μία Ελλάδα που δεν έκανε καθαρή φάση, έφθασαν στο σημείο να δουν τον αμυντικό τους να κάνει τέτοιο… περίπατο για να το 2-0!

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Αλήθεια είναι ότι με τρεις εμφανίσεις πολλοί από εμάς θεωρούσαμε την παρουσία στο μουντιάλ μία τυπική υπόθεση που απλά θα παιζόταν οι αγώνες για να επιβεβαιωθεί η πρόκριση απλά και εύκολα. Πόσο… Έλληνες πιαστήκαμε σε όλα τα επίπεδα!

Και τώρα… Πάμε στο άλλο άκρο! Αμέσως όμως! Από τη μία στιγμή στην άλλη: «Η πρώτη θέση έχει χαθεί από μία τέτοια Δανία, εμείς ας πάμε για τη δεύτερη». Αστεία πράγματα όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ειδικά σε διοργανώσεις λίγων αγώνων όπου ο θεωρητικά αδύναμος έχει πιο πολλές ελπίδες να πετύχει απέναντι στον ισχυρό σε σχέση με έναν μαραθώνιο!

Η Ελλάδα βγήκε σε εκτός έδρας ματς στην Αγγλία και στην Σκωτία, πολύ-πολύ συγκεντρωμένη, δημιουργικά αγχωμένη, συμπαγής και κέρδισε! Ειδικά αυτή η Εθνική στους χώρους, μπορεί να κάνει θαύματα! Αρκεί να αντιληφθεί το μέγεθός της, να σεβαστεί την ποιότητα και τη δυναμική και των δύο σπουδαίων αντιπάλων που ακολουθούν μέσα στο σπίτι τους και να ψάξει τον πιο πιθανό και όχι τον πιο ωραίο ή θεαματικό τρόπο για να κερδίσει. Αν δεν μπορείς να κάνεις το γρήγορο- συνδυαστικό παιχνίδι σου, το διαβάσεις και πας σε πιο άμεσο ποδόσφαιρο.

Αλλά και το πιο βασικό από όλα σε αυτές τις περιπτώσεις που και πάλι πρέπει αρχικά να συνειδητοποιείς το δικός σου μέγεθος: Σε τέτοια ματς πρέπει πάνω από όλα να ξέρεις να υποφέρεις! Να το περιμένεις και να έχει την ψυχραιμία να το αντιμετωπίσεις! Να υπομένεις την πίεση του αντιπάλου χωρίς να τα χάσεις και χωρίς βιασύνες να περιμένεις για να κάνεις το δικό σου ποιοτικό παιχνίδι.

Τώρα θα παιχθεί η πρώτη και η δεύτερη θέση. Μέσα στον Οκτώβριο που θα πάμε στα πολύ μεγάλα ματς. Και με δύο-τρεις ίσως είμαστε μέσα στη δυάδα και με τέσσερις πολύ περισσότερο! Μέχρι τότε ας χαλαρώσουμε, ας προσγειωθούμε από τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν οι εμφανίσεις των 20άρηδων παικτών μας, ας καταλάβουμε ότι ΚΑΙ στο ποδόσφαιρο δεν πετυχαίνεις αν δεν έχεις διάρκεια και ας μάθουμε από το χθεσινό μεγάλο πάθημα!

* Στο μπάσκετ για να κερδίσουμε το πιο μεγάλο και κρίσιμο ίσως και καταραμένο τα τελευταία χρόνια ματς των οκτώ και να πάμε στους τέσσερις του Ευρωμπάσκετ, πρέπει να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι απέναντι στους αθλητικούς Λιθουανούς. Αν κάνουμε καλά μόνο… άμυνα, ή μόνο τρίποντο, ή μόνο στην αξιοποίηση του υπερπαίκτη Αντεντοκούμπο, ή μόνο ριμπάουντ και αιφνιδιασμούς, τότε δεν κερδίζουμε. Όλα μαζί πρέπει να βγουν αυτό το βράδυ έτσι ώστε να φθάσουμε και πάλι μετά από τόσα πολλά χρόνια κοντά στα μετάλλια. Φυσικά και μπορούμε και πιστεύω ότι θα κάνουμε πράγματι το καλύτερό μας παιχνίδι!