Η Ελλάδα υποχρεώθηκε σε μία αρκετά βαριά ήττα από τη Δανία (0-3) στο γήπεδο ΚαραΪσκάκη και αυτό συνέβη κυρίως εξαιτίας της εικόνας του κέντρου της. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Πολλές φορές το κέντρο είναι αυτό που καθορίζει το τι ποδόσφαιρο είσαι σε θέση να παίξεις ή το πως μπορείς να ανταποκριθείς σε καθεστώς πίεσης ή όχι. Στην περίπτωση της Εθνικής μας ομάδας αυτό το 0-3 από τη Δανία ήρθε καθαρά λόγω της κακής εικόνας του άξονά της ή εάν προτιμάτε σε πολύ μεγάλο βαθμό για αυτόν τον λόγο.

Εάν δούμε το παιχνίδι από την αρχή θα εντοπίσουμε και το πόσο διαφορετικό γίνεται όταν οι Δανοί έχουν αρχίσει να ελέγχουν το κέντρο και οι παίκτες του άξονά μας είτε να μην μπορούν να πιέσουν σωστά είτε να μην είναι σε θέση να δημιουργήσουν όπως πρέπει. Στο 32' ο Κουρμπέλης κάνει την πρώτη ντρίμπλα, στέκεται τυχερός στην πρώτη κόντρα αλλά μετά χάνει τη μπάλα και τον αντίπαλό του κοντά στην περιοχή του Τζολάκη για να βγει το 0-1. Στο 62' ο Κρίστενσεν ξεκινά ψηλά στον άξονα και έχει κοντά του τουλάχιστον 3 διεθνείς μας. Δεν πηγαίνει κανένας χαφ πάνω του και γενικά κανείς και σκοράρει. Σκεφτείτε πως ο μόνος παίκτης που πήγε να τον προλάβει ήταν ο εξτρέμ Μασούρας.

Και στο 81' έρχεται το 0-3 από μπαλιά που βγαίνει από το κέντρο και ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες της Εθνικής μας κοντά στον αντίπαλό τους (Φρόχολντ) που κάνει τη πρώτη μεταβίβαση. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Κακή μέρα στον άξονα, μία καλά διαβασμένη Δανία που της βγήκαν οι φάσεις και η ποιότητά της και κάπως έτσι ήρθε το 0-3.

Εάν γυρίζει; Φυσικά γυρίζει αλλά θέλει πλέον μία άλλη προσέγγιση

Όταν χάνεις 0-3 από έναν αντίπαλο στην έδρα του τότε περνάς σίγουρα δύσκολα. Είναι ένα σκληρό αγωνιστικό μάθημα. Το ζητούμενο είναι πως η Ελλάδα, αυτή η έκδοση της Εθνικής μας, έχει δείξει ικανότητα στο να αλλάζει τα δεδομένα υπέρ της. Έχει παρουσιάσει σχέδιο, ταλέντο και έχει αποδειχθεί ουσιαστική αλλά και αποτελεσματική.

Εφόσον μάθει για τα καλά το μάθημά της από τους Δανούς και αλλάξει το πως θα προσεγγίσει και τον αγώνα απέναντί τους εκτός έδρας αλλά και τα επόμενά της παιχνίδια τότε φυσικά μπορεί να γυρίσει υπέρ της η κατάσταση. Ξεκάθαρα δεν πρέπει με τίποτα να πάρει από κάτω τους διεθνείς μας. Εφόσον οι ίδιοι στις δηλώσεις τους παραδέχθηκαν ότι ήταν το χειρότερό τους δυνατό παιχνίδι στο χέρι τους είναι να αλλάξουν αυτήν την εικόνα και να φέρουν τον όμιλο... τούμπα και υπέρ τους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα εκτός έδρας παιχνίδια του Οκτωβρίου με Σκωτία και Δανία πιθανότατα να κρίνουν την πρόκριση και ακόμα και την πρωτιά του 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Στις τάξεις της Εθνικής μας άπαντες ήδη αναγνώρισαν το πόσο άσχημα πήγε η ομάδα. Το θέμα είναι αυτή η συγκεκριμένη εμφάνιση να μην επαναληφθεί.