Διαβάστε τις ώρες και τις ημερομηνίες για τα επόμενα δύο παιχνίδια της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, απέναντι σε Σκωτία και Δανία.

Οι πρώτες δύο αγωνιστικές της Ελλάδας στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν!

Η Εθνική δίνει τα επόμενα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, απέναντι σε Σκωτία και Δανία, για την 3η και 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου αντίστοιχα.

Χρονικά, προηγείται η αναμέτρηση με τη Σκωτία με την οποία θα παίξει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο «Hamden Park», ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Δανία την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο «Parken Stadium».