Μουντιάλ 2026, Ελλάδα: Πότε θα παίξει το επόμενο παιχνίδι της για τα προκριματικά
Οι πρώτες δύο αγωνιστικές της Ελλάδας στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν!
Η Εθνική δίνει τα επόμενα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, απέναντι σε Σκωτία και Δανία, για την 3η και 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου αντίστοιχα.
Χρονικά, προηγείται η αναμέτρηση με τη Σκωτία με την οποία θα παίξει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο «Hamden Park», ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Δανία την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο «Parken Stadium».
