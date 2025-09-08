Χάαλαντ: Τρία ράμματα από… πόρτα λεωφορείου!
Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην εθνική Νορβηγίας, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ υπέστη τραυματισμό σε… πόρτα λεωφορείου! Ο διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε ξαφνικά να χρειάζεται ράμματα μετά από ένα χτύπημα στο στόμα, προερχόμενο από την πόρτα του οχήματος που μετέφερε την ομάδα στο Όσλο για το ματς με τη Μολδαβία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Χάαλαντ είχε καθίσει κοντά στην πλευρά των αποσκευών και όταν η πόρτα άνοιξε, τον χτύπησε με δύναμη. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αιμορραγία και να χρειαστούν τρία ράμματα. Παρά το περιστατικό, οι υπεύθυνοι της ομάδας και το ιατρικό τιμ διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται θέμα απουσίας από την αναμέτρηση, καθώς ο 25χρονος επιθετικός είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί κανονικά.
