Θέμα χρόνου το sold out για το ματς της Εθνικής με την Δανία

Η Εθνική Ελλάδος πλησιάζει στο sold out για τον αγώνα με την Δανία, την ώρα που έγιναν ακόμα κάποια εισιτήρια διαθέσιμα από επιστροφές.

Η Εθνική Ελλάδος κοντράρεται απόψε (21:45) με την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 και θέλει να πάρει τη νίκη για να αυξήσει στους πέντε βαθμούς την διαφορά από την βασική της αντίπαλος για την κούρσα της πρωτιάς.

Στην προσπάθειά της αυτή η Ελλάδα θα έχει ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», αφού, όπως φαίνεται από την κίνηση των εισιτηρίων, το sold out είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Κι αυτό έρχεται μετά την σημαντική παρουσία κόσμου που υπήρξε στην πρεμιέρα με την Λευκορωσία.

Για όσους ενδιαφέρονται ακόμη να κλείσουν εισιτήριο για τον αποψινό αγώνα, έγιναν διαθέσιμα κάποια επιπλέον εισιτήρια στην Θύρα 29 μετά από επιστροφές από την πλευρά των Δανών ενώ έχουν απομείνει και συνολικά 100 εισιτήρια στις Θ10 και Θ11.

