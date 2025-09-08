Έτοιμη για το επόμενο βήμα η Ελλάδα, οι μεταδόσεις των αγώνων των προκριματικών

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε την Δανία για να βάλει ακόμα πιο γερές βάσεις για την πρωτιά. Το υπόλοιποι «μενού» των προκριματικών.

Ώρα... διαλείμματος από το Eurobasket 2025, αφού μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» υπάρχει κενό μία μέρα κενό για να ξεκουραστούν οι ομάδες. Το περιεχόμενο του τηλεοπτικού προγράμματος όμως δεν είναι διόλου φτωχό, αφού υπάρχει και σήμερα παιχνίδι Εθνικής, αυτή τη φορά εκείνης του ποδοσφαίρου.

Η Ελλάδα, μετά την επιβλητική νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας, υποδέχεται την Δανία, η οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει την Σκωτία στην έδρα της στην πρώτη αγωνιστική μένοντας στο 0-0. Τα αποτελέσματα αυτά έφεραν ήδη την Εθνική στο +2 από την μεγάλη της αντίπαλο για την πρωτιά στον όμιλο και τώρα εκείνη έχει την ευκαιρία να την κερδίσει απόψε για να εδραιώσει ακόμα περισσότερο την θέση της και να μεγαλώσει το προβάδισμά της. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον Alpha.

Από κει και πέρα υπάρχουν κι άλλα παιχνίδια για τα ευρωπαϊκά προκριματικά τούτη την βραδιά. Στο άλλο ματς του ομίλου της Εθνικής, η Λευκορωσία υποδέχεται την Σκωτία (21:45, NovaSports 3) ενώ υπάρχουν και τα Ισραήλ - Ιταλία (21:45, NovaSports 1) και Κροατία - Μαυροβούνιο (21:45 - NovaSports Start).

Τέλος, η Ελβετία του Ντέρεκ Κουτέσα της ΑΕΚ υποδέχεται την Σλοβενία του Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού την ίδια ώρα (21:45-NovaSports 2).

