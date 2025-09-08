Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβαλε στις δηλώσεις του αστερίσκο για αλλαγές στο αρχικό του σχήμα απέναντι στους Δανούς, όμως εκτός απροόπτου η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας δεν θα έχει αλλαγές απόψε συγκριτικά με το ματς εναντίον της Λευκορωσίας.

Στο 5-1 της Ελλάδας με τη Λευκορωσία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέταξε την Εθνική μας με την 11άδα που είχε εκτιμηθεί πριν τον αγώνα και με μία συγκεκριμένη διάταξη που ήταν η εξής: Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά με Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα.

Κέντρο με Κουρμπέλη και Ζαφείρη. Τριάδα στην επίθεση με τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη και πίσω από τον Παυλίδη ο Μπακασέτας. Ενόψει του αγώνα με τη Δανία υπάρχει η αίσθηση πως η 11άδα θα είναι ίδια και άρα χωρίς αλλαγές. Ο ίδιος ο κόουτς ο Γιοβάνοβιτς έβαλε με τον τρόπο του έναν αστερίσκο μέσω των χθεσινών δηλώσεών του. Είπε πως υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγών για το βασικό σχήμα με τους Δανούς. Θα μπορούσε πχ να χριστεί βασικός στόπερ ο Χατζηδιάκος. Από τη στιγμή που πάντως αυτή η 11άδα απέδωσε πολύ καλά με τη Λευκορωσία είναι και αυτή που έχει το προβάδισμα, σταθερά σε διάταξη 4-2-3-1.