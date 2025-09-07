Ο Φερνάντο Σάντος βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά το μέλλον του στον πάγκο του Αζερμπαϊτζάν, ο ίδιος όμως δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει παρά τις πιέσεις.

Η συντριβή του Αζερμπαϊτζάν από την Ισλανδία (5-0) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ήρθε να προστεθεί στο κακό σερί που «τρέχει» ο Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της εθνικής. Και ως εκ τούτου να αυξήσει την πίεση που δέχεται ο Πορτογάλος προπονητής, με την οποίο η τελευταία νίκη των Αζέρων είχε έρθει τον Ιούνιο του 2024 και μάλιστα σε φιλική αναμέτρηση.

Ο άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας δέχθηκε σκληρή κριτική από τον Γ.Γ. της Ομοσπονδίας του Αζερμπαϊτζάν, Γιαχανγκίρ Φαραγιουλάγιεφ, που του επιτέθηκε δημόσια αφήνοντας να εννοηθεί ότι εάν ο Σάντος δεν παραιτηθεί από μόνος του, τότε θα αναλάβει δράση η Ομοσπονδία.

Παρ' όλα αυτά, ο 70χρονος τεχνικός δεν μοιάζει πρόθυμος να δηλώσει παραίτηση, αλλά απεναντίας να τηρήσει το συμβόλαιο μέχρι το τέλος του. Θυμίζουμε ότι ο Σάντος ανέλαβε την εθνική της χώρας τον Ιούνιο του 2024, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το 2027.

«Το έχω ήδη πει, έχω συμβόλαιο και τα συμβόλαιά μου τα τηρώ. Δίνω το καλύτερό μου, τα δίνω όλα και δουλεύω σκληρά για να προσπαθήσω να βελτιωθώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω, αυτό είναι που έκανα σε όλη μου την καριέρα», ανέφερε ο Φερνάντο Σάντος.