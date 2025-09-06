Ένταση επικρατεί στην Ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν μετά τη συντριβή από την Ισλανδία, με τον Γενικό Γραμματέα να επιτίθεται στον Φερνάντο Σάντος και να τον καλεί ανοικτά σε παραίτηση.

Εφιαλτική αποδείχθηκε η πρεμιέρα του Αζερμπαϊτζάν στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με την ομάδα του Φερνάντο Σάντος να γίνεται βορά στις ορέξεις των Ισλανδών που στο φινάλε πανηγύρισαν μια ευρεία νίκη με 5-0. Η βαριά ήττα συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για τον Πορτογάλο τεχνικό ακόμη κι εντός της Ομοσπονδίας, με τον Γ.Γ, Γιαχανγκίρ Φαραγιουλάγιεφ, να επιτίθεται δημόσια στον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ελλάδος και να τον καλεί σε παραίτηση.

«Δεν υπάρχει τίποτα να πω, αλλά την ίδια στιγμή θα ήθελα να πω πολλά. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά αν παίζουμε έτσι απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο και καθόμαστε στην άμυνα από τα πρώτα λεπτά, τότε αυτό είναι δικό μας πρόβλημα.

Το σύστημα ήταν λάθος. Ο προπονητής δεν έκανε την προετοιμασία του. Η στάση του προπονητή απέναντι στο ποδόσφαιρο του Αζερμπαϊτζάν και στον λαό είναι λανθασμένη. Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο Σάντος.

Περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο να αναλάβει ευθύνη. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιο φοβισμένο ποδόσφαιρο. Αν ο προπονητής δεν παραιτηθεί μόνος του, θα αναλάβουμε δράση. Περιμένουμε από εκείνον τη σωστή απόφαση» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο «azerisport», με την καρέκλα του Πορτογάλου να... τρίζει, μόλις ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του για την τεχνική ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν.