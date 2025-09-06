Απίστευτο σκηνικό στην «Raiffeisen Arena» της Αυστρίας, καθώς κομμάτι του γηπέδου... υποχώρησε δημιουργώντας τρύπα, με αποτέλεσμα το παιχνίδι με την Κύπρο να διακοπεί για έξι λεπτά.

Ανεπανάληπτο σκηνικό στην αναμέτρηση της Αυστρίας με την Κύπρο για τα προκριματικά Μουντιάλ 2026. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι έξω από την περιοχή της μίας εστίας υποχώρησε δημιουργώντας... τρύπα στο έδαφος, με τον διαιτητή να αναγκάζεται να διακόψει το παιχνίδι για να διευθετηθεί το πρόβλημα!

Για περίπου πέντε λεπτά δεν βρέθηκε λύση, μέχρι που οι υπεύθυνοι γηπέδου της «Raiffeisen Arena» κουβάλησαν κουβάδες με χώμα για να καλύψουν το κενό και το ματς ξεκίνησε ξανά μετά από έξι λεπτά.

🚨 PARADO el Austria 🇦🇹 - Chipre 🇨🇾 del #WCQ2026 por este tremendo agujero que se ha abierto en el terreno de juego. pic.twitter.com/QB10TosZhA — Fútbol Mundial (@somosfutmundial) September 6, 2025