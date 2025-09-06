Αυστρία - Κύπρος: Άνοιξε τρύπα στο γήπεδο και... επιστράτευσαν κουβάδες με χώμα!
Ανεπανάληπτο σκηνικό στην αναμέτρηση της Αυστρίας με την Κύπρο για τα προκριματικά Μουντιάλ 2026. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι έξω από την περιοχή της μίας εστίας υποχώρησε δημιουργώντας... τρύπα στο έδαφος, με τον διαιτητή να αναγκάζεται να διακόψει το παιχνίδι για να διευθετηθεί το πρόβλημα!
Για περίπου πέντε λεπτά δεν βρέθηκε λύση, μέχρι που οι υπεύθυνοι γηπέδου της «Raiffeisen Arena» κουβάλησαν κουβάδες με χώμα για να καλύψουν το κενό και το ματς ξεκίνησε ξανά μετά από έξι λεπτά.
🚨 PARADO el Austria 🇦🇹 - Chipre 🇨🇾 del #WCQ2026 por este tremendo agujero que se ha abierto en el terreno de juego. pic.twitter.com/QB10TosZhA— Fútbol Mundial (@somosfutmundial) September 6, 2025
We have a problem in the Austria v Cyprus game… a big hole has emerged lol pic.twitter.com/STQgRbkDON— Jonny (@jonnygrant31) September 6, 2025
