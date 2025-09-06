Οι Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και Κατάι θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα της Σερβίας για την αναμέτρηση με τη Λετονία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η Σερβία ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπη με τη Λετονία στη Ρίγα, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Στο αρχικό σχήμα του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς βρίσκονται και δύο «Έλληνες», με τους Λούκα Γιόβιτς από την ΑΕΚ και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ να παίρνουν φανέλα βασικού.

Πέραν των δύο παικτών της Stoiximan Super League, στις αρχικές επιλογές του Σέρβου ομοσπονδιακού βρίσκεται κι ένας πρώην «ευρυθρόλευκος». Ο Αλεκσάνταρ Κατάι, άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει επίσης ως βασικός απέναντι στους Λετονούς.