Σερβία: Με Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και πρώην «ερυθρόλευκο» η ενδεκάδα της
Η Σερβία ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπη με τη Λετονία στη Ρίγα, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Στο αρχικό σχήμα του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς βρίσκονται και δύο «Έλληνες», με τους Λούκα Γιόβιτς από την ΑΕΚ και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ να παίρνουν φανέλα βασικού.
Πέραν των δύο παικτών της Stoiximan Super League, στις αρχικές επιλογές του Σέρβου ομοσπονδιακού βρίσκεται κι ένας πρώην «ευρυθρόλευκος». Ο Αλεκσάνταρ Κατάι, άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει επίσης ως βασικός απέναντι στους Λετονούς.
🇱🇻🆚🇷🇸 | Стартних 𝟭𝟭 @sportmts #LVASRB #WCQ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Q3Dbp2fEhd— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.