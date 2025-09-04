Παρουσία του προέδρου, Μάκη Γκαγκάτση, κλιμάκιο της ΕΠΟ έκανε αυτοψία στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής ομάδας,«Γιώργος Βαρδινογιάννης».

Μπορεί το βάρος όλων στην ΕΠΟ να είναι αυτή την στιγμή στην Εθνική ομάδα και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αρχίζουν την Παρασκευή με το Ελλάδα – Λευκορωσία, ωστόσο υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα. Όπως αυτό του προπονητικού κέντρου «Γιώργος Βαρδιογιάννης».

Μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, παρουσία του προέδρου, Μάκη Γκαγκάτση, κλιμάκιο της ΕΠΟ έκανε αυτοψία στο κέντρο προκειμένου να συντονιστούν να επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Παρόντες εκτός του προέδρου ήταν οι, Κ. Βρακάς, Β. Τοροσίδης, Δ. Παπαδόπουλος και στελέχη της ομοσπονδίας.