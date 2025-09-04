Πίγκας στο Gazzetta: «Η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος, καταπληκτική η ατμόσφαιρα στα γήπεδα»

O 24χρονος Λευκορώσος δεξιός μπακ, Βάντιμ Πίγκας, μιλάει στο Gazzetta ενόψει της πρεμιέρας της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η Εθνική μας ομάδα ρίχνεται στην μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και πρώτος της αντίπαλος το βράδυ της Παρασκευής, θα είναι η Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ένας από τους ποδοσφαιριστές της προσεχούς αντιπάλου της γαλανόλευκης, ο Βάντιμ Πίγκας, μιλά στο Gazzetta για το ματς, την ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει, αλλά και την εικόνα που έχει σχηματίσει συνολικά για το γκρουπ.

Μάλιστα, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που τον περασμένο Δεκέμβρη είχε βρεθεί ξανά στα μέρη μας, όταν φορώντας τη φανέλα της Ντιναμό Μινσκ, τέθηκε αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Ξεκινώντας, ποιες είναι οι σκέψεις σου για το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα; Θεωρείς ότι υπάρχει φαβορί σε αυτό το ματς;

Πριν από τον αγώνα, οι πιθανότητες που έχουν οι δύο ομάδες για να κερδίσουν είναι ίδιες. Δεν βλέπω φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γνωρίζουμε πως η Ελλάδα είναι ένας πολύ σοβαρός αντίπαλος, αλλά εμείς ερχόμαστε με σκοπό να δείξουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Θέλουμε να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας στο ευρωπαϊκό κοινό.

Οι Έλληνες οπαδοί είναι ενθουσιασμένοι με τα τελευταία αποτελέσματα της Εθνικής ομάδας και πρόκειται να γεμίσουν το γήπεδο. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα;

Φυσικά και είμαι έτοιμος! Όσο περισσότερος κόσμος έρθει στο γήπεδο, τόσο το καλύτερο. Το να παίζεις σε μία τέτοια ατμόσφαιρα, σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν ποδοσφαιριστή.

Πριν από λίγους μήνες βρέθηκες και πάλι σε ένα ελληνικό γήπεδο και έπαιξες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχεις μιλήσει στους συμπαίκτες σου για αυτήν την εμπειρία σου;

Έχω μιλήσει στους συμπαίκτες μου για την καταπληκτική ατμόσφαιρα των ελληνικών γηπέδων, αλλά και για το ότι οι ελληνικές ομάδες διαθέτουν πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Θυμάμαι τόσο την ατμόσφαιρα, όσο και το επίπεδο των παικτών, από τον αγώνα που έδωσα με την Ντιναμό Μινσκ, κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Conference League. Γνωρίζουμε όλοι στην ομάδα πως για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει να δώσουμε το 120%.

Ξεχωρίζεις κάποιους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας, τους οποίους και να θεωρείς πιο επικίνδυνους;

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν και μόνο παίκτη. Η Ελλάδα στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004 και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Πρόκειται για έναν σπουδαίο αντίπαλο.

Μιλώντας συνολικά για το γκρουπ, θεωρείς πως υπάρχει φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης; Πώς βλέπεις τις υπόλοιπες ομάδες;

Είναι ένα πολύ δύσκολο γκρουπ, όλες οι ομάδες θα παλέψουν για ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι και οι τέσσερις ομάδες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα προσπαθήσουν για ένα θετικό αποτέλεσμα. Όλες θα παλέψουν για τις δύο πρώτες θέσεις.

Κλείνοντας, η Λευκορωσία δεν έχει καταφέρει ως τώρα να συμμετάσχει σε ένα μεγάλο τουρνουά. Είναι κάτι που ονειρεύεστε εσύ και οι συμπαίκτες σου να συμβεί στο μέλλον;

Θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε σε ένα μεγάλο τουρνουά και σε αυτήν την προκριματική διαδικασία θα έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας, προκειμένου να φέρουμε μεγάλη χαρά στη χώρα μας.