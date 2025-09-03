Φουλ της τακτικής από τον τεχνικό της Εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς με τη Λευκορωσία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε την πρώτη προπόνηση με τη συμμετοχή όλων των παικτών εν όψει της πρεμιέρας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 με αντίπαλο τη Λευκορωσία.

Ο ομοσπιονδιακός τεχνικός είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του κι έτσι στην προπόνηση διάρκειας 80 λεπτών διούλεψε πάρα πολύ στην τακτική. Η προετοιμασία για τον αγώνα της Παρασκευής θα ολοκληρωθεί αύριο στο «Γεώργιος Καραΐσκάκης», στις 18.30 κι αφού έχει προηγηθεί η συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους εκτός από τη Λευκορωσία, τις Δανία, Σκωτία.

Η πρεμιέρα της είναι την ερχόμενη Παρασκευή με τη Λευκορωσία στο Γ. Καραϊσκάκης στις 21.45 και το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων κορυφώνεται. Αυξητική πορεία, λοιπόν, παρουσιάζει η διάθεση των εισιτηρίων της πρεμιέρας της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Σήμερα οι πωλήσεις έφτασαν στις 15.000 συνολικά, δηλαδή 5.000 εισιτήρια, σε σχέση με χτες, έχουν βρει κάτοχο κι αναμένεται να κλιμακωθούν αύριο και τη μέρα του αγώνα.

Οι διεθνείς και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένουν ένα ακόμα sold out, ώστε να ξεκινήσει νικηφόρα η Εθνική. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, στον δρόμο για την Αμερική και οι παίκτες και το τεχνικό τιμ έχουν ανάγκη τη στήριξη και τη θετική αύρα των Ελλήνων φιλάθλων.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήρια μπορούν να το πράξουν στον συγκεκριμένο σύνδεσμο http://pame-ethniki.gr.