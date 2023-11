Ο πατέρας του Ροντρίγκο προκαλεί μετά την ένταση του γιου του με τον Μέσι: «Απίστευτο, ο άγιος που δεν τα βάζει με κανένα»

Ο πατέρας του Ροντρίγκο έκανε ένα σαρκαστικό σχόλιο κατά του Λιονέλ Μέσι, αφόύ ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ενεπλάκη σε μια... έντονη συζήτηση με τον γιο του.

Ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Οταμέντι ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά το βράδυ της Τετάρτης (22/11) στο μεγάλο ντέρμπι της Βραζιλίας με την Αργεντινή στο «Μαρακανά».

Το παιχνίδι όμως αμαυρώθηκε από την αστνομική καταστολή κατά των Αργεντινών, πριν από την σέντρα, με τον αγώνα τελικά να καθυστερεί περίπου μισή ώρα. Αφότου οι παίκτες των δύο ομάδων βγήκαν από τα αποδυτήρια, Ροντρίγκο και Μέσι είχαν μια έντονη στιχομυθία, με τον Αργεντινό να κάνει «γερό»... ντου στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να το ξεκίνησε όλο, αποκαλώντας τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής «δειλούς», μετά την απόφαση των ποδοσφαιριστών του Σκαλόνι να αποχωρήσουν προς τα αποδυτήρια λόγω των επιθέσεων προς τους οπαδούς της ομάδας. Το Fox Sports ωστόσο φέρνει νέες λεπτομέρειες από την αψιμαχία, με τον Μέσι να ζητάει σεβασμό και τη... σιωπή του Ροντρίγκο τον οποίο αποκαλεί μάλιστα «μικρό παιδί»!

Δύο ημέρες μετά το σκηνικό, ο πατέρας του Ροντρίγκο μέσω Instagram τα έβαλε με τον επιθετικό της Ίντερ Μαϊάμι.Συγκεκριμένα με φανερά ειρωνικό ύφος έγραψε: «Κανείς δεν εκπλήσσεται. Ο άγιος που δεν τα βάζει με κανέναν»!

🚨 Rodrygo’s father on IG: “The saint who doesn’t mess with anyone.” pic.twitter.com/3IoYHVE9NC