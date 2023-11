Ακόμα ένα περιστατικό από το το... τρίτο ημίχρονο του πολύκροτου Βραζιλία - Αργεντινή, με οπαδούς της Σελεσάο να πετούν μπύρα στον Ντι Μαρία και τον Αργεντινό να τους φτύνει.

Επεισοδιακό αποδείχθηκε το Superclasico του «Μαρακανά» μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής, με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις εξέδρες να αμαυρώνουν την εικόνα ενός εκ των μεγαλύτερων ντέρμπι του πλανήτη.

Το τρίτο ημίχρονο του αγώνα περιλάμβανε διάφορα περιστατικά, από ξύλο μεταξύ οπαδών, μέχρι συμπλοκές της Αστυνομίας σε αποκρουστικές εικόνες, με τους ποδοσφαιριστές να μην λείπουν από την εξίσωση.

Σε βιντεάκι που κυκλοφορεί Βραζιλιάνοι οπαδοί απεικονίζονται να πετούν μπύρα προς τον Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος τους έφτυσε προτού κατευθυνθεί προς τη φυσούνα.

When Argentina was leaving the pitch, Ángel Di María spat at local fans after they threw something at him 🗣️💦 pic.twitter.com/xCrwyNaRme