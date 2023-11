Μέσι: «Γράψαμε ιστορία, αλλά σημαδεύτηκε από τη βία της αστυνομίας»

Ο Λιονέλ Μέσι σχολίασε τα επεισόδια που προηγήθηκαν του ντέρμπι με τη Βραζιλία, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

Η εθνική Αργεντινής πέτυχε μια ιστορική νίκη μέσα στο «Μαρακανά» κόντρα στη Βραζιλία (0-1), κι έγινε η πρώτη ομάδα που κερδίζει τη Σελεσάο ως επισκέπτης στην ιστορία των Προκριματικών της Νότιας Αμερικής.

Το παιχνίδι των δύο μεγάλων ομάδων σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια στις κερκίδες με την βραζιλιάνικη αστυνομία να χτυπά τους Αργεντινούς και τον Λιονέλ Μέσι να αποχωρεί από το γήπεδο ακολουθούμενος από τους συμπαίκτες του.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο pulga σχολίασε τα όσα έγιναν εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. «Απόψε γράψαμε ιστορία, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι θα σημαδευτεί από την καταστολή των Βραζιλιάνων εναντίον των Αργεντινών για άλλη μια φορά», τόνισε. «Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είναι τρέλα. Έπρεπε να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Μέσι.

«Είδαμε πώς η αστυνομία χτυπούσε ανθρώπους και με κάποιες από τις οικογένειές μας εδώ - συνέβη και στον τελικό του Λιμπερταδόρες. Είναι περισσότερο επικεντρωμένοι σε αυτό παρά στο να παίζουν το παιχνίδι. Είμαστε μια οικογένεια. Αποφασίσαμε να παίξουμε για να κάνουμε την κατάσταση πιο ήρεμη», πρόσθεσε.

🚨 Messi: “Tonight we made history but it’s important to say that it’ll be marked by the repression of Brazilians against Argentinians once again”.



“It can’t be accepted. It’s madness. It had to stop immediately”. pic.twitter.com/PYBCXNnsIY