Εκτός εαυτού βγήκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες στο... χάος «Μαρακανά», με τον γκολκίπερ της Αλμπισελέστε να επιτίθεται σε έναν Βραζιλιάνο αστυνομικό.

Τα σοβαρά επεισόδια στις κερκίδες του «Μαρακανά» άφησαν το στίγμα τους στο ντέρμπι ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή. Η αστυνομία ξυλοκόπησε οπαδούς των φιλοξενούμενων, γεγονός που έκανε έξαλλο τον Μέσι και τους συμπαίκτες του, οι οποίοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μάλιστα, βγήκε εκτός εαυτού με τη βία που έλαβε χώρα στο γήπεδο και επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό, προσπαθώντας να του αρπάξει το γκλοπ, προκειμένου να υπερασπιστεί τους συμπατριώτες του φιλάθλους.

Dibu Martinez fighting off the Brazilian police who were attacking Argentina fans 🤯 pic.twitter.com/FAv6nBf4uT