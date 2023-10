Ο Νεϊμάρ αποχώρησε από το παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Βραζιλία μετά από σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο βγαίνοντας από το γήπεδο και παρ' ότι περπατούσε με δυσκολία και πατερίτσες, σταμάτησε να βγάλει μία φωτογραφία με μία μικρή θαυμάστριά του.

Ο Νεϊμάρ δεν πρόλαβε καλά καλά να γυρίσει από τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και στάθηκε εκ νέου άτυχος, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη, όπου και αποχώρησε με το φορείο, δίνοντας την θέση του στον Ριτσάρλισον στο 45+4'. Για την ιστορία η Βραζιλία ηττήθηκε με 2-0 από την Ουρουγουάη.

Σε μία μονομαχία του με τον ντε λα Κρουζ έπεσε σφαδάζοντας στο έδαφος πιάνοντάς το γόνατό του. Δεν κατέστη ποτέ δυνατό να σηκωθεί κι έτσι αποχώρησε με το φορείο και ξεσπώντας σε κλάμματα.

Neymar stretchered off in tears after an injury nearing halftime of Uruguay-Brazil.



This was the play that took Neymar out.



He was later seen hobbling to the locker room helped by someone. pic.twitter.com/iHmSHR4gUb