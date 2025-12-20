Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τιάγκο Σίλβα ανακοίνωσε η Πόρτο.

Δεν... μασάει πουθενά ο 41χρονος Τιάγκο Σίλβα. Το αναμενόμενο έγινε κι επίσημο, με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να επιστρέφει και με τη βούλα στην Ευρώπη, όπως ακριβώς επιθυμούσε, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του στη Φλουμινένσε.

Οριστικά τέλος από τη Φλουμινένσε ο Τιάγκο Σίλβα, επιστρέφει για να παίξει στην Ευρώπη

Η Πόρτο τού άνοιξε την αγκαλιά της και ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο Τιάγκο Σίλβα υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο με επιλογή επέκτασης για ακόμα ένα έτος. Στόχος του είναι να παίξει ξανά στο κορυφαίο επίπεδο ώστε να βρεθεί στις κλήσεις της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2026 και να συμμετάσχει στο πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

Άφησε την Ευρώπη το 2024, μετά από μια τετραετία στην Τσέλσι και γύρισε στην πατρίδα του για να κατακτήσει το Copa Libertadores με τη Φλουμινένσε. Στην Πόρτο μάλιστα έκανε και τα πρώτα του ευρωπαϊκά βήματα, αφού με τη φανέλα της αγωνίστηκε και το 2004-2005.