Με δάκρυα στα μάτια συνέλαβε τον Ριτσάρλισον ο τηλεοπτικός φακός, ο οποίος βρέθηκε σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση μετά από μια μεγάλη ευκαιρία που σπατάλησε για τη Βραζιλία.

Μπορεί η Βραζιλία να μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση απέναντι στη Βολιβία (5-1) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όμως δεν ήταν όλα ρόδινα εντός εθνικής ομάδας.

Τη στιγμή άλλωστε που Νεϊμάρ, Ροντρίγκο και Ραφίνια έκαναν πάρτι απέναντι στην αντίπαλη άμυνα, η - ήδη εύθραυστη - ψυχολογία του Ριτσάρλισον είχε καταποντιστεί στον πάγκο.

Μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία που σπατάλησε στο α΄μέρος ήταν αρκετή για να τον «ραγίσει», με τον τηλεοπτικό φακό να τον «συλλαμβάνει» λίγο αργότερα δακρυσμένο στον πάγκο και σε κάκιστη ψυχολογική κατάσταση.

Το σχετικό στιγμιότυπο έχει κάνει τον γύρο των social media, με την πλειοψηφία του οπαδικού κόσμου να στέκεται στο πλευρό του Ριτσάρλισον, ο οποίος θα κληθεί να καλύψει το κενό που άφησε ο Χάρι Κέιν στην επιθετική γραμμή της Τότεναμ.

🚨😰🇧🇷 Richarlison crying a lot on the bench after being substituted following another match without scoring goals. Stay strong, Richarlison, it's just a phase, it will pass!pic.twitter.com/aN6aS3xt6L