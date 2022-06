Μπέκαμ: «Με το γκολ απέναντι στην Ελλάδα με συγχώρησε όλη η Αγγλία για την αποβολή... » (vid)

Η ιδιαίτερη στιγμή με την Αγγλία στο ματς με την Ελλάδα στο Μάντσεστερ, δεν σήμανε μονάχα την πρόκριση στο Μουντιάλ, αλλά ο «Μπεκς» αισθάνθηκε την ημέρα εκείνη ως την εξασφάλιση της συγχώρεσης απ' ολόκληρο το αγγλικό έθνος...

Ο Άγγλος σούπερ σταρ μιλώντας σε TalkShow και αναλύοντας στιγμές της ποδοσφαιρικής του καριέρας που τον σημάδεψαν, στάθηκε φυσικά στην κόκκινη κάρτα που είχε αντικρίσει στο Μουντιάλ του 1998 σε ματς απέναντι στην Αργεντινή με την κλωτσιά στον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Μια τετραετία αργότερα θα έστελνε εκείνος τα «τρία λιοντάρια» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 με το απίθανο γκολ στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στην Ελλάδα και δήλωσε χαρακτηριστικά για εκείνη τη στιγμή:

«Αισθάνθηκα πως επιτέλους ήρθε η συγχώρεση απ' ολόκληρο το έθνος μετά από αυτό που είχα κάνει τέσσερα χρόνια νωρίτερα και την αποβολή μου απέναντι στην Αργεντινή. Με συγχώρεσαν οι οπαδοί κάθε ομάδας. Ήταν τόσο σημαντικό το παιχνίδι και τόσο ιδιαίτερη η στιγμή. Ήμουν και ο αρχηγός της Αγγλίας σ' εκείνο το παιχνίδι...».

🗣 "That was the moment where most of the nation forgave me."



David Beckham calls his goal against Greece which helped England qualify for the 2002 World Cup his favourite pic.twitter.com/T1GVNV3rcS