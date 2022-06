Ο Αυστραλός πορτιέρε που έγινε ήρωας με τον «χορό» και την συμβολή του στην πρόκριση στο Μουντιάλ, είχε φροντίσει να αποδυναμώσει τον αντίπαλό τερματοφύλακα από το Περού, πετώντας το μπουκάλι με τις σημειώσεις που είχε εκείνος δίπλα στην εστία!

Ο Άντριου Ρέντμεϊν έγινε ένα από τα πρόσωπα των ημερών καθώς κατάφερε να συμβάλει στον μέγιστο βαθμό στην πρόκριση των «καγκουρώ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί τον χειμώνα στο Κατάρ.

Οι κινήσεις του κάτω απ' τα δοκάρια, ο «χορός» και ο τρόπος με τον οποίο «πείραξε» το μυαλό των αντιπάλων του, έγιναν viral, ωστόσο, τώρα φάνηκε πως ήταν όλο ένα... οργανωμένο σχέδιο!

Ήξερε ακριβώς τι να κάνει και πηγαίνοντας προς την εστία όταν ο Περουβιανός γκολκίπερ έπαιρνε θέση, ο Ρέντμεϊν πήρε το μπουκάλι του που είχε πάνω σημειώσεις για τα πέναλτι των Αυστραλών και το πέταξε μακριά!

Ρέντμεϊν: Η ιστορία πίσω από τον… χορό στο τελευταίο πέναλτι

Before their shootout for a place at the World Cup, Australia keeper Andrew Redmayne threw away the Peru keeper’s water bottle that had all his penalty-taker notes on it 😳



