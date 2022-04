Για πρώτη φορά από την επική χρονιά της αναρρίχησης στην κορυφή του κόσμου πριν από 46 χρόνια, η Αγγλία θα παίξει στην εναρκτήρια ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα «τρία λιοντάρια» είχαν κάτι παραπάνω από ευνοϊκή κλήρωση για να περάσουν από τη φάση των ομίλων, έχοντας κληθεί ν' αντιμετωπίσουν τον προσεχή Νοέμβριο το Ιράν, τις ΗΠΑ και μια εκ των Ουαλίας, Σκωτίας ή Ουκρανίας, ανάλογα και την κατάληξη των μπαράζ που απομένουν.

Η Αγγλία ποτέ από το μακρινό 1966 δεν είχε ξαναπαίξει την πρώτη ημέρα του Μουντιάλ και θα το πράξει φέτος. Τότε, την 11η Ιουλίου, είχε κοντραριστεί με την Ουρουγουάη, με την οποία έμειναν στο 0-0, προτού έρθει η νίκη (2-0) απέναντι στο Μεξικό και το ίδιο αποτέλεσμα σε κόντρα με την Γαλλία.

Φέτος το πρώτο ματς της ομάδας του Σάουθγκεϊτ θα είναι στις 21 του Νοέμβρη κόντρα στο Ιράν, στην πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη κόντρα αυτών των δύο εθνών στο ποδόσφαιρο.

1966 - @England will play on the opening day of a @FIFAWorldCup tournament for the first time since 1966. Harbinger. pic.twitter.com/b1zPddF4r8