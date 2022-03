O Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας... πέταξε το μπαλάκι στον Κριστιάνο Ρονάλντο λίγο πριν τον τελικό με την Πορτογαλία και ο σταρ της Γιουνάιτεντ «υποσχέθηκε» απαντήσεις.

Η Βόρεια Μακεδονία... σόκαρε την ποδοσφαιρική Ευρώπη, πέταξε εκτός Μουντιάλ την Ιταλία και δίνει ραντεβού το βράδυ της Τρίτης για μια νέα υπέρβαση! Τρελοί πανηγυρισμοί στη χώρα, με τον Πρόεδρο της, Στέβο Πενταρόφσκι να πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα και να… προκαλεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 49χρονος πολιτικός… παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό του κι ανάρτησε στο twitter «Ετοιμάσου Κριστιάνο, είσαι ο επόμενος».

Get ready @Cristiano, you are next! #WorldCupQualifiers https://t.co/AuThwdTHDj