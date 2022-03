Το βραβείο του πιο ήρεμου #not οπαδού στον κόσμο πηγαίνει σ' αυτόν τον Τούρκο, ο οποίος πυροβόλησε την τηλεόρασή του μετά την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιλμάζ!

Ο Γιλμάζ είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-2 με την Πορτογαλία στο 85', αλλά δεν έστειλε τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι.

Σίγουρα, ο ίδιος απογοητεύτηκε. Σίγουρα, πολλοί συμπατριώτες του εκνευρίστηκαν. Κάποιοι, δεδομένα θα τον έβρισαν.

Υπάρχει κι ένας όμως που δεν αρκέστηκε σ' αυτά. Όπως θα δείτε στο video που ακολουθεί έβγαλε το πιστόλι του και πυροβόλησε την τηλεόρασή του. Όπως φαίνεται μάλιστα περίμενε να το χάσει ο 36χρονος επιθετικός της Λιλ, αφού σημάδευε από πριν την τηλεόρασή του.

