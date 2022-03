Μετά τον τραυματισμό του Άντονι Λόπες, ο Φερνάντο Σάντος κάλεσε στην εθνική Πορτογαλίας τον πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα.

Εκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι ο Φερνάντο Σάντος δεν συμπεριέλαβε στις αρχικές του κλήσεις τον Ζοσέ Σα, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Γουλβς, μιας και σε 30 συμμετοχές ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει δεχτεί μόλις 26 γκολ και σε 11 ματς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Τελικά, ο Σα κλήθηκε εσπευσμένα στην εθνική Πορτογαλίας για τα μπαράζ πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο Άντονι Λόπες της Λυών, τέθηκε «νοκ-άουτ».

Βέβαια, ο 29χρονος κίπερ δεν αναμένεται να αγωνιστεί σε κάποιο από τα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας, μιας και βρίσκεται τρίτος στην ιεραρχία των πορτιέρε, πίσω από Ρουί Πατρίσιο (Ρόμα) και Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο).

Υπενθυμίζεται ότι η Πορτογαλία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στις 24 Μαρτίου την Τουρκία και σε περίπτωση νίκης τότε θα κοντράρει τις δυνάμεις της με τον νικητή του αγώνα μεταξύ Ιταλίας και Βόρειας Μακεδονίας στις 29 Μαρτίου, στο Πόρτο.

Jose Sa has been called up to the Portugal national team as a replacement for Anthony Lopes. 🐺 🇵🇹 #WWFC | #Wolves pic.twitter.com/7ZT7DeiAzC