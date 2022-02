Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν είχε καμία συμπόνοια για τον συνάδελφό του στην Κολομβία όταν εκείνος μιλούσε στην κάμερα κι έτσι ο Αργεντινός γκολκίπερ έκανε video-bomc με την βόλτα του παρέα με την κούπα του Copa America!

Η «αλμπισελέστε» με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες επικράτησε 1-0 των Κολομβιανών για τα προκριματικά του Μουντιάλ του Κατάρ.

Οι αντίπαλοι των Αργεντινών παρέμειναν γι' ακόμα ένα ματς δίχως να καταφέρουν να σκοράρουν έχοντας συμπληρώσει 630 λεπτά ποδοσφαίρου χωρίς γκολ.

Και την ώρα που ο Καμίλο Βάργκας προσπαθούσε να εξηγήσει τι συμβαίνει, μιλώντας στην κάμερα, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες από πίσω έκοβε βόλτες με το τρόπαιο του Copa America, το οποίο η Αργεντινή αποφάσισε να δείξει στον κόσμο μετά το παιχνίδι.

Emiliano "Dibu" Martínez of Argentina and Aston Villa celebrating. Just wait for it 😂. pic.twitter.com/ozY5tn0G4k