Φαν Χάαλ: «Δεν μπορώ να κουνηθώ»

Ο Λουίς Φαν Χάαλ περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην κίνησή του μετά το ατύχημα που είχε με το ποδήλατο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει στον γοφό και να καθίσει σε αμαξίδιο.

Ο ενθουσιασμός της πρόκρισης στο Μουντιάλ του Κατάρ είναι διάχυτος στις τάξεις της εθνικής Ολλανδίας, αλλά για τον Λουίς Φαν Χάαλ συνοδεύτηκε με αφόρητους πόνους. Ο 70χρονος ομοσπονδιακός εκλέκτορας των Οράνιε χτύπησε στον γοφό του πέφτοντας με το ποδήλατο, καθώς επέστρεφε από το προπονητικό κέντρο και χρειάστηκε να καθίσει σε αναπηρικό αμαξίδιο για να καθοδηγήσει την ομάδα του στο τελευταίο ματς των προκριματικών κόντρα στη Νορβηγία.

Μετά το τέλος του αγώνα και την επιστροφή της Ολλανδίας σε Μουντιάλ μετά το 2014, ο πολύπειρος τεχνικός μίλησε για τις παροδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την κίνησή του, παραδεχόμενος ότι «Δεν μπορώ να κουνηθώ. Αν κουνηθώ, πονάω πολύ. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούσα να δείξω πολύ συναίσθημα μετά την πρόκρισηλ. Αν κουνηθώ με πονάει απίστευτα».

Παρ' όλα αυτά, ο πόνος δεν τον σταμάτησε από το να πανηγυρίσει με τους παίκτες του στα αποδυτήρια, όπου και άνοιξαν σαμπάνια, τιμώντας παράλληλα τον Μέμφις Ντεπάι για την 75η του εμφάνιση με τους Οράνιε.

