Φαν Χάαλ: Μιλούσε για το ατύχημα με το ποδήλατο και ο Φαν Ντάικ γελούσε (vid)

Ο Λουίς Φαν Χάαλ εξιστορούσε στους δημοσιογράφους το ατύχημα που είχε με το ποδήλατο και ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ δεν μπορούσε να κρατηθεί από τα γέλια.

Ο 70χρονος προπονητής των «ορανιέ» χτύπησε στο γοφό του μετά από πτώση που είχε με το ποδήλατο και κατέληξε σε αναπηρικό αμαξίδιο ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Νορβηγία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου, από το δωμάτιο του και όχι από την αίθουσα Τύπου, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (16/11, 21:45) ο Λουίς Φαν Χάαλ, αναφέρθηκε στο συμβάν και στον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε το ατύχημα.

Την ώρα όμως που εξιστορούσε το περιστατικό όμως, ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ δεν μπόρεσε να κρατηθεί κι έβαλε τα γέλια...

Από την πλευρά του πάντως ο Φαν Χάαλ, δεν έχασε το χιούμορ του, λέγοντας πως: «Σωματικά, δεν αισθάνομαι καλά, αλλά τουλάχιστον ο εγκέφαλός μου εξακολουθεί να λειτουργεί. Πονάω πολύ, γι' αυτό και βρίσκομαι σε αναπηρικό αμαξίδιο».

Louis van Gaal's wheelchair couldn't fit through the door so he attends the press conference through a livestream.



He started explaining his injury which not many people understood... Van Dijk's face... 😂😭 pic.twitter.com/gdeHQlflaU